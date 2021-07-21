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CHP'li başkan Lütfü Savaş: Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığına adı geçen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor; ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” dedi.

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CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre HRT Akdeniz kanalının yayınında konuşan CHP’li Savaş, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Ön plana çıkanı yerler"

Sunucunun “Cumhurbaşkanlığına aday gösterileceğinizle ilgili sizin de isminizin yer aldığı bazı haberleri okuduk” sözlerine yanıt veren Savaş, “Kimin ismi ön plana çıkarılıyorsa o tehlike arz ediyor, onu yiyelim demektir. Ben, bu konuda hiçbir şeye aday değilim” ifadesini kullandı.

"Uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar"

Savaş, “Cumhurbaşkanı adayı sadece başarı sadece birikimle olmuyor; ulusal ve uluslararası karar vericilerin işaret edeceği bir insanı aday yapacaklar” cevabını verdi. 

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