Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti. Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan acılı sanatçıyı teselli etmek için hastaneye geldi.