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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi 39 yaşındaki Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen korona virüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı. 

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti. Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan acılı sanatçıyı teselli etmek için hastaneye geldi.

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

Selçuk Tektaş kimdir

Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Tektaş'ın ölümü sonrası herkes Selçuk Tektaş'ı merak etti. Peki kimdir Selçuk Tektaş aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?

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Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti

2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini yapan Tektaş, 39 yaşında.

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