Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş koronavirüsten hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi 39 yaşındaki Selçuk Tektaş, 20 gündür korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ünlü sanatçı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, 20 gün önce tespit edilen korona virüs teşhisi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sarıyer Maslak'ta bulunan özel bir hastanede tedavi alınan Tektaş'ın durumu gece saatlerinde ağırlaştı.
Hastanede kendisine yapılan bütün müdahalelere rağmen Tektaş hayatını kaybetti. Acılı ailesi ve sevenleri hastane önüne gelerek göz yaşlarına boğuldu. Mahsun Kırmızıgül, Şarkıcı Berkay ve Ceylan acılı sanatçıyı teselli etmek için hastaneye geldi.
Selçuk Tektaş kimdir
Koronavirüse yakalanarak hayatını kaybeden Tektaş'ın ölümü sonrası herkes Selçuk Tektaş'ı merak etti. Peki kimdir Selçuk Tektaş aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli?
2009 yılında Merve Tektaş ile evlenen Selçuk Tektaş'ın bu evlilikten iki kızı bulunuyor. Aynı zamanda Alişan'ın menajerliğini yapan Tektaş, 39 yaşında.