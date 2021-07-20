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Balıkesir'de bir kişi eşini öldürüp polise teslim oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Balıkesir'de bir kişi eşini öldürüp polise teslim oldu

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde ayrı yaşadığı eşinin evinde bıçaklayarak öldüren zanlı polise teslim oldu.

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BALIKESİR'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir yıl önce evlendiği ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı eşini öldüren Cüneyt K. (39), polisi arayarak teslim oldu.

Cüneyt K., beş aydır ayrı yaşadığı eşi Kader K.'ye (46) arefe gecesi barışmak için gitti. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Cüneyt K., eşi Kader K.'yi boğazını keserek öldürdü.

Olayın ardından telefonla polis ekiplerini arayan Cüneyt K., eve gelen polislere teslim oldu. Cüneyt K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin ikinci evlilikleri olduğu ve ilk evliliklerinden ikişer çocukları bulunduğu, Cüneyt K. için ise uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

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