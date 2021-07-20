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Apple da evden çalışmaya devam dedi ofise dönüş ertelendi

Apple da evden çalışmaya devam dedi ofise dönüş ertelendi

Koronavirüs salgınına karşı dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken, yasakları aşama aşama kaldıran ülkelerde varyant endişesi yaşanıyor. Apple ofise dönüşü erteledi.

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ABD’li teknoloji şirketi Apple, ofise dönüş çağrısı yaptığı çalışanları için kritik bir karar aldı. Varyant endişesi nedeniyle Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen dönüş bir ay ertelenerek Ekim ayına bırakıldı.

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında yeni dalgalar yaşanabileceği kaygısı artmıştı. 

ABD’de nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından Apple yönetimi çalışanları ofise döndürme kararı almıştı. Apple CEO’su Tim Cook, çalışanları Eylül ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söylemişti.

Apple çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan bu karardan geri dönüldü ve ofise dönme kararı bir ay ertelendi. Salgının gidişatını takip edecek olan şirket, Eylül ayında geri çağırdığı çalışanları için yeni tarihi Ekim ayı olarak belirledi.

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