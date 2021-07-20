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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Tarihi uçuş gerçekleşti! Jeff Bezos uzaya gitti

Tarihi uçuş gerçekleşti! Jeff Bezos uzaya gitti

Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

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Milyarder iş insanı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin'in geliştirdiği ve Bezos dahil 4 kişiyi taşıyan New Shepard uzay aracı ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.

Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olma niteliği taşıyan yolculukta, Bezos'a kardeşinin yanı sıra 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik etti. Bununla birlikte, Bezos Richard Branson'un ardından Bezos, uzaya çıkan 2. milyarder oldu.

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