BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 500,02
HABER /  GÜNCEL

Macron YPG temsilcileriyle görüştü Türkiye'den kınama!

Macron YPG temsilcileriyle görüştü Türkiye'den kınama!

Macron, PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" ile görüştü Türkiye'den kınama geldi

Abone ol

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

Konuya ilişkin sorulan soruya yazılı yanıt veren Bilgiç, "Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Bilgiç, Fransa'nın Türkiye'nin tüm çağrılarına rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişkinin, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar verdiğini vurguladı.

Söz konusu yapının son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlattıklarını aktaran Bilgiç, "Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli vaadine tepki: Yapamayacak
Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli vaadine tepki: Yapamayacak
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Koronavirüsün katili bulundu! Biontech'in 2. dozu 100 kat artıyor
Koronavirüsün katili bulundu! Biontech'in 2. dozu 100 kat artıyor
Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı
Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı
Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti
Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti
5 bin TL maaşlı eleman arıyorlar! Hiç kimse müracat etmeyince isyan etti
5 bin TL maaşlı eleman arıyorlar! Hiç kimse müracat etmeyince isyan etti
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Kurbanlıkların sakatatları yenir mi nasıl hangi hayvanın sakatatı yenir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de temel atma töreninde konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de temel atma töreninde konuştu
Kılıçdaroğlu tüm ailesiyle olan fotoğrafını paylaştı bayram mesajı verdi
Kılıçdaroğlu tüm ailesiyle olan fotoğrafını paylaştı bayram mesajı verdi