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Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...

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 Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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