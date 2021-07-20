Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İşte bakanlıktan yapılan açıklama...Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.