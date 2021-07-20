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Kılıçdaroğlu tüm ailesiyle olan fotoğrafını paylaştı bayram mesajı verdi

Kılıçdaroğlu tüm ailesiyle olan fotoğrafını paylaştı bayram mesajı verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu tüm ailesiyle olan fotoğrafını paylaştı.

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Kurban Bayramı'nı ailesiyle beraber Ankara dışında geçiren Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bayramı kutladı.

Aile fotoğrafı paylaşan Kemal Kılıçdaroğlu, "Yine bir bayramda ailecek buluştuk. Selvi Hanım ile bu dünyadaki en büyük servetimiz ailemizdir. Ailenize sarılın, gerisini de hiç dert etmeyin. Her şey çözülecek, her şey çok daha güzel olacak. İyi bayramlar Türkiye." ifadelerini kullandı.

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