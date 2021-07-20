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Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan’da 20 bin aileye kurban eti dağıtacak

Türkiye Diyanet Vakfı Lübnan’da 20 bin aileye kurban eti dağıtacak

TÜRKİYE Diyanet Vakfı (TDV) tarafından, "2021 yılı Vekaletle Kurban Kesim Programı" kapsamında, Lübnan’da ihtiyaç sahibi 20 bin aileye kurban eti yardımında bulunulacak.

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Kurban Bayramı dolayısıyla ülkede bulunan TDV görevlileri gözetiminde, başkent Beyrut’ta bayram namazından sonra kurban kesimleri başladı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Lübnan kurban organizasyonu sorumlusu Oğuz Köktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta kurban kesimi ve et dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Lübnan’da yaşayan ihtiyaç sahiplerine bayram sevinci yaşatmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Köktaş, "Ecdadımızın 402 yıl hüküm sürdüğü bu topraklarda bulunmaktan Türkiye Diyanet Vakfı olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta 2 ayrı bölgede kurban kesimini gerçekleştiriyoruz. 22 bölgede dağıtım yapacağız. Kurban Bayramı süresince 2100 kurban hissesini 20 bin aileye ulaştıracağız. Milletimizin gönderdiği kurban emaneti, Türkiye ile Lübnan arasındaki kardeşlik bağlarını daha güçlendirecek. Dostluğumuz daha da pekişecek.” dedi.

Bugün Lübnan'da bayramın birinci gününün kutlandığını aktaran Köktaş, şunları kaydetti:

“Kurban kesimi ve dağıtımı için çalışmalarımız sorunsuz devam ediyor. Türkiye'den vekalet veren hissedarlar adına kurbanlarımızı tek tek isimlerini okuyarak kesiyoruz. Kesilen kurbanlar, TDV gönüllüleri aracıyla paketlenerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Hissedarlarımızın emanetlerini, ihtiyaç sahiplerine en iyi şekilde ulaştırıyoruz.”

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