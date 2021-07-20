BIST 1.352
DOLAR 8,56
EURO 10,10
ALTIN 499,17
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Rize'de kesildi Hangi vakfa bağışladı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurbanı Rize'de kesildi Hangi vakfa bağışladı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Diyanet Vakfına bağışladığı kurban hissesi, memleketi Rize'de kesildi.

Abone ol

Vakıftan yapılan açıklamada, "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen, vekalet yoluyla kurban kesim çalışmaları kapsamında, yurt içinde 81 il ve yurt dışında 77 ülke 335 bölgede binlerce hisse kurbanın kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş vasıtasıyla vekalet verdiği kurban hissesi, Rize'de İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın duasının ardından vekalet verenlerin isimlerinin okunmasıyla kesildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Müftü Çakmakçı, 28 yıldır vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonunu büyük bir titizlikle gerçekleştirdiklerini belirtti

Vakıflarına güvenerek kurbanlarını emanet eden, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere tüm bağışçılara teşekkür eden Çakmakçı, "Allah kabul etsin. Kesilen kurbanların etleri, yetim, dul, yaşlı, bakıma muhtaç aileler başta olmak üzere görevlilerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Dağıtım çalışmalarımızı da kesimlerimizle birlikte koordineli bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban keserken okunacak dua Diyanet Türkçe okunuşu
Kurban keserken okunacak dua Diyanet Türkçe okunuşu
Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın PSV Eindhoven maçı kadrosu belli oldu
Antalya'da korkunç olay! Özçekim yapıp intihar mesajı gönderen genç ölü bulundu
Antalya'da korkunç olay! Özçekim yapıp intihar mesajı gönderen genç ölü bulundu
Kıdem tazminatı için Yargıtay'dan flaş karar! Dolarla ödemeye kapı açtı
Kıdem tazminatı için Yargıtay'dan flaş karar! Dolarla ödemeye kapı açtı
Erdoğan Kıbrıs Harekatı yıldönümünde konuştu: Hala katliam özlemindeler
Erdoğan Kıbrıs Harekatı yıldönümünde konuştu: Hala katliam özlemindeler
Pakistan’da aşırı yağışlar! 4 kişi hayatını kaybetti
Pakistan’da aşırı yağışlar! 4 kişi hayatını kaybetti
Boris Johnson için şok korona suçlaması! 80 yaşındakiler ölsün demiş
Boris Johnson için şok korona suçlaması! 80 yaşındakiler ölsün demiş
Bayram mesajı anlamlı kısa resimli Kurban Bayramı sözleri
Bayram mesajı anlamlı kısa resimli Kurban Bayramı sözleri
Bodrum'da ünlülerin otelinde tecavüz skandalı! Tecavüzcü geç kızın sevgilisi çıktı
Bodrum'da ünlülerin otelinde tecavüz skandalı! Tecavüzcü geç kızın sevgilisi çıktı
Jeff Bezos bugün uzaya çıkıyor! Uzay turizmi başlıyor
Jeff Bezos bugün uzaya çıkıyor! Uzay turizmi başlıyor