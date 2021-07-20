Erdoğan Kıbrıs Harekatı yıldönümünde konuştu: Hala katliam özlemindeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'inci yıl törenlerinde konuştu. Rumların hala katliam özleminde olduğunu söyleyen Erdoğan iki devletli çözüm vurgusu yaptı.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

İçlerinde hala 1974 öncesi katliamların özlemini çekenler bulunduğunu görebiliyoruz. Bunlar dürüst değil.

Güney referanduma hayır dedi Kuzey evet dedi. Ne oldu Avrupa Birliği'ne sesleniyorum. Siz sözünüzü tuttunuz mu? O zamanki toplantıyı izleyen Alman yetkili gördü işin gerçeğini de anlattı. Bunlarda dürüstlük yok, hep yalan hep yalan. Avrupa Birliği idari noktada Kuzey Kıbrıs'a desteklerini verecekti hayır vermedi. Bunların hayatı yalan üzerine kurulu dürüst değiller. Geçen gün beni arıyorlar söyledikleri şu: Duydum ki ayın 20'sinde Kuzey Kıbrıs'ta konuşma yapacaksınız. Heralde orada rahatsızlık verici konuşma olmaz. Bunun için heralde sizden izin alacak değiliz. Şimdi bize cevap verecek konuşmayı da onlar yapacaklar. Varsın yapsınlar. Biz haklıyız, hakkımızı savunacağız.

Rumlar, Kıbrıs Türkü'nü azınlık olarak görme, eşitlik temelinde çözümü reddetme gafletinden bir türlü uyanamadılar. Rum tarafı gerçeklerden kopuk, maksimalist, samimiyetsiz ve şımarık yaklaşımını sürdürmekte ısrarcıdır.

İki devletli çözüm

Kıbrıs Türk halkının kanıyla canıyla kurduğu devletten vazgeçmesini bekliyorlar. Bu nobran tavrın hiçbir hükmü kalmamıştır. Bizden kimse geriye dönüş beklemesin.

Kimse iki devletli çözüm olmaz demesin. Rumların altında yaşamayı kabul etmeyi beklemesin. Kıbrıs diliyle diniyle kültürüyle farklı. İki devlet olduğu kabul edilmeden müzakerelerde ilerleme sağlanamaz. Bu tercihten öte zorunluluktur.

Kapalı Maraş'ın açılması

Artık Maraş'ta hayat yeniden başlayacaktır. Atıl durumda kalan bu bölge de huzurlu geleceğin sembolü olacaktır. Herkesin yararına yeni bir dönem olacaktır. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok, kimsenin de Kuzey Kıbrıs'ta olmasın.

Barış Harekatı'nın 47 yıl hazmedilemediği görülüyor. Değil 47, 147, 247 yıl da sürse Türk halkı bağımsızlığından taviz vermeyecektir. Onlara bir an önce buraya gelerek hem buradaki devleti tanımaları çağrısında bulunuyorum. Bunun dışında ne dışarıdan verilen mesajların ne de içerdeki girişimlerin bizim nazarımızda boş teneke gürültüsünden başka kıymeti yoktur. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs kardeşliğini zayıflatmaya kimsenin gücü yetmez.

Mayıs ayında anavatanın suyunu Kuzey Kıbrıs'a ulaştıracak tesis açılışını yapmıştık. Gizli açık tüm baskı kısıtlamalara rağmen Kıbrıs Türk halkının özgüvenini sürekli arttırarak daha müreffeh yarınlara ulaşacağına inanıyorum.

Rum tarafının sondaj çalışmaları

Kimin tek yanlı faaliyetler gerçekleştirdiğinin, kimin gerginliği artırdığının muhakemesini uluslararası toplumun vicdanına bırakıyorum