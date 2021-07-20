Bodrum'da ünlülerin otelinde tecavüz skandalı! Tecavüzcü geç kızın sevgilisi çıktı

BODRUM'da mantısıyla tanınan ünlülerin mekanı lüks oteldeki tecavüz olayının perde arkası ortaya çıktı... 18 yaşındaki M.Ö adlı genç kız odasında sevgilisi 19 yaşındaki B.D ile bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Kavganın ardından B.D. genç kıza tecavüz etti.

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Tüm Türkiye Bodrum'daki lüks otelde yaşanan tecavüz olayını konuşuyor. Mantısı ve lahmacunuyla ünlü olan bir otelde gerçekleşen tecavüz skandalının altından bambaşka şeyler çıktı. 18 yaşındaki M.Ö. isimli kıza, 19 yaşındaki B.D. adlı genç tecavüz etmişti.

Olayın perde arkasında yaşananlar ortaya çıkmaya başladı. Genç kıza tecavüz eden B.D.'nin sevgilisi olduğu öğrenildi. B.D. ile M.Ö. arasında önceki akşam nedeni bilinmeyen bir kavga çıktı. Gecenin ilerleyen dakikalarında adam, sevgilisine tecavüz etti.