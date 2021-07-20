Türkiye Afgan göçüne karşı alarma geçti! Sınıra gönderildiler

Türkiye’ye günde ortalama 1000 Afgan’ın kaçak geçiş yaptığı sınır hattında ‘alarm’ verildi.

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Taliban’dan kaçarak gelen Afganlara karşı sınır hattına, takviye olarak 750 Özel Harekat Polisi ve 500 güvenlik korucusu gönderildi.

ABD, 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilirken Taliban, her gün yeni bölgeleri kontrol altına alıyor. Çekilmenin ardından iç savaş korkusuyla Afganistan’dan İran ve Pakistan yönünde göç dalgası başladı. Afganların İran’dan sonraki ikinci durağı ise Türkiye oldu. Son 2 ayda Türkiye’ye yoğun Afgan göçü başlarken, günde ortalama 1000 Afgan’ın sınırdan yasadışı geçiş yaptığı öğrenildi.

Taliban’dan kaçıp, sınırdan geçiş yapanların çoğunluğunu 16 ile 25 yaşları arasında erkeklerden oluştuğu, bir aylık yaya yaptıkları yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaştıkları kaydedildi.

Sınıra PÖH takviyesi

İçişleri Bakanlığı Afgan göçüne karşı sınır illerini uyarırken, yeni önlemler de hayata geçirildi. Sınır hattının gerisinde güvenlik tedbirlerinin arttırılması ve yasa dışı geçişlerin önüne geçilmesi için Van’a 750 Özel Harekât Polisi’nden (PÖH) oluşan 35 tim görevlendirildi. Van-İran sınırında fiziki tedbirlerinin arttırılarak geçişlerin önlenmesi için 500 güvenlik korucusu bölgeye gönderildi. İHA’lar başta olmak üzere havadan keşif, gözetleme çalışmaları yapılıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de Van Gölü’nde konuşlandırılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter’dan “Türkiye, etrafımızdaki coğrafyada tüm olup bitene rağmen göçü yönetmekte; ecdadımıza, komşuluğumuza, asil milletimize yakışanı yapmaktadır. Fitneye, fesata, düşmanlığa, fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Afganlar 2'inci sırada

TÜRKİYE’de Suriyelilerden sonra 500 bini aşan sayıyla en çok Afgan göçmen-sığınmacı bulunuyor. Çok sayıda göçmen-sığınmacı sınırda yakalanıyor. Resmi rakamlara göre 2016’da 174 bin 466, 2017’da yılında 175 bin 752, 2018’de 268 bin, 2019’da 454 bin 662, 2020’de 122 bin 302 ve 2021 yılının Temmuz ayına kadar 62 bin 687 göçmen-sığınmacı yakalandı. Son yıllarda en fazla yakalanan göçmenler ise Afganlar. Yakalanan Afganlar geri gönderme merkezlerine alınıyor. İşlemlerinden sonra ülkelerine gönderiliyor.

İran sınırına duvar

TERÖR, kaçakçılık ve yasadışı geçişleri önlemek için son yıllarda yeni önlem alınıyor. Sınır hattına belli bölgelerde duvar çekiliyor. İran ve Irak sınır hattının 54 kilometrelik Iğdır-İran sınırının tamamı, 84 kilometrelik Ağrı-İran sınırının 82 kilometresi ile 121 kilometrelik Hakkari-İran sınırının 13 kilometresinde olmak üzere inşa edilen 149 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu tamamlandı. Türkiye’nin doğu sınırına 141 gözetleme ve 109 haberleşme kulesi, 85 komuta kontrol merkezi ile 329 kablosuz sensör seti kurulmasını öngören Elektro-Optik Kule Projesi’ne başlandı. Yüzde 90’ı biten Elektro-Optik Kuleleri’yle sınırda kesintisiz ve etkin gözetleme imkanı olacak.

Van'da 1456 göçmen yakalandı

VAN Valiliği, çok sayıda kaçak göçmenin boş arazide toplu şekilde yürüdükleri görüntülerle ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki yerin Van’ın İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nin Erek Dağı istikametinde bulunan açık arazi olduğu belirtildi. Van Valiliği’nin açıklamasında “Bölgedeki metruk binalarda 1456 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçakları organize eden 11 organizatör gözaltına alındı, 6’sı tutuklandı” denildi.