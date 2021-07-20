Yaşar Güler 15 gün farkla kalıyor! Kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları değişiyor

YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) Ağustos'ta toplanıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, YAŞ tarihinden 18 gün geç doğduğu için görevine devam edecek. Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal emekli oluyor. İşte yerlerine atanacak isimler...

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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bayram sonrası toplanıyor. Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler bir yıl daha görevini sürdürecek. Güler, 18 Eylül 1955 doğumlu ve 18 gün farkla yaş haddine takılmadı. TSK'da atama, terfi ve emeklilikler için 30 Ağustos tarihi esas alınıyor.

Kim gidiyor, yerine kim geliyor?

Toplantıda yaş haddi dolan Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yerine 1. Ordu Komutanı Musa Avsever'in atanması bekleniyor. Görevlerinde 3 yılı dolduran Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz'ün yerine Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın yerine de Donanma Komutanı Ercüment Tatlıoğlu atanabilir.

Görevlerine bir yıl daha devam edebilirler

Ancak Küçükakyüz ve Özbal yaş haddine takılmadığı için görevlerinin bir yıl daha uzatılma ihtimali de var. YAŞ toplantısında rütbelerinde görev sürelerini tamamlayan 123 general ve amiralin terfi ve emeklilikleri ele alınacak.

Cübbeli, sarıklı amiralin durumu belli olacak

123 isim arasında tarikat evindeki cübbeli takkeli tuğamiral Mehmet Sarı da var. Sarı hakkında bugüne kadar ne işlem yapıldığı açıklanmazken YAŞ toplantısında hakkında bir karar verileceği belirtildi.