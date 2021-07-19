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Sakarya'da akıl almaz cinayet! O sözleri sonu oldu

Sakarya'da akıl almaz cinayet! O sözleri sonu oldu

Sakarya'da birlikte yaşadığı kadını defalarca darp eden ve şikayet üzerine evine polis gelen İhsan S. kendisini kimin şikayet ettiğini sorarak küfretmesi üzerine hayatından oldu.

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SAKARYA'nın Karasu ilçesinde komşusu tarafından tabancayla vurulan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

Aziziye Mahallesi'nde, iddiaya göre, İhsan S'nin birlikte yaşadığı kadını darbettiğini duyan komşuları polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kadının şikayetçi olmaması üzerine bölgeden ayrıldı.

Küfür etti iddiası

Polis ayrıldıktan sonra sokağa çıkarak kendisini kim ihbar ettiğini soran ve küfürler yağdıran İhsan S'ye komşusu B.İ, silahla karşılık verdi. Evine giderek yeniden kadını darp ettiğini gören B.İ. beylik tabancasıyla komşunu yaraladı.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İhsan S, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli B.İ'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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