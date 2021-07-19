Melih Bulu ülkeden ayrılmayı düşünüyormuş

Boğaziçi Üniversitesi rektörlük görevinden ayrılan Prof. Dr. Melih Bulu'nun ülkeden ayrılacağı iddia edildi. Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Bulu'ya yeni bir görev verilmeyeceğini söylerken moralinin de bozuk olduğunu yazdı.

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Habertürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevinden alınan Prof. Dr. Melih Bulu'nun ülkeden ayrılmayı düşündüğünü ileri sürdü.

Köşe yazısına "Melih Bulu'ya devlet başka bir görev mi verecek?" başlığıyla başlayan Alcı, Bulu'nun görevden alma kararının ardından sırra kadem bastığını yazdı.

İşte Alçı'nın Melih Bulu ile ilgili kaleme aldığı yazısından bir bölüm;

"Melih Bulu görevden alındığı Perşembe gününden beri sırra kadem basmış durumda. Nerede olduğunu, ne yaptığını bilen yok ama hakkında rivayet çok. Devlet tarafından korunduğundan, yeni bir görev verileceğine kadar iddialar muhtelif…

Ben size işin aslını söyleyeyim…

Bulu’nun morali tahmin edildiği üzere çok bozukmuş, Türkiye’den ayrılmayı düşünüyormuş. Türkiye dışında bir üniversiteye gitmek için temaslarda bulunuyormuş. Büyük olasılıkla kökenlerinin dayandığı Makedonya’ya gidecek ve bir Makedon üniversitesinde ders verecekmiş. Yani Bulu’ya devlet tarafından verilen yeni bir görev söz konusu değil"