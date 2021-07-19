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Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Erdoğan ve Bahçeli, Alparslan Türkeş'in evini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle ziyaret ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarını sürdürüyor.

KKTC Cumhuriyet Meclisindeki özel oturumda konuşan Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte merhum Alparslan Türkeş'in Lefkoşa'da doğduğu ve müzeye çevrilen evini ziyaret etti.

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