Yunan basını: Kıbrıs'ın Türkiye'nin kontrolüne geçmesi İsrail'in kabusu olur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temaslarını mercek altına alan Yunan basını, duyduğu endişeyi sayfalarına taşırken İsrail'i bahane etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisine hitap edecek, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilecek törene katılacak.

Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'a ziyaretimiz var. Müjdesini orada vermek istiyorum, güzel bir adımımız var" ifadelerini kullanmış, Yunan basını bu konuda çeşitli senaryoları gündeme getirmişti.

Azerbaycan ile KKTC arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, Maraş'ın statüsü, Gazimağusa yakınlarına deniz üssü inşası, Geçitkale'ye kalıcı SİHA üssü ve yeni doğalgaz keşfi şeklinde senaryolar sıralanmıştı.

Yunan basını: "İsrail için kabus olabilir"

Yunan basınından SL Press gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine endişeyle yaklaştı.

Haberde, "Kıbrıs'ın Türkiye'nin jeostratejik kontrolüne geçmesi İsrailliler için bir kabus olabilir" denildi ancak Kıbrıs sorununun çözüm yolunu ve çerçevesini belirleyecek tarafın İsrail olmadığı kaydedildi.

Yunanistan ve Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'da olası bir rota değişikliğine işaret edilirken, "İki toplumlu federasyonun tuzağından kurtulurlarsa ve alternatif bir strateji ararlarsa Tel Aviv kendi çıkarına onları bölgesel olarak ve ABD'de Yahudi lobisi aracılığıyla destekleyecektir" ifadesi kullanıldı.