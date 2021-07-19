Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi özel oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliği tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiklerini söyledi. Erdoğan, merakla beklenen müjdesinin de inşa edilecek olan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olduğunu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi özel oturumunda konuştu. Erdoğan, beklenen müjdeyi açıklayarak KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin inşa edileceğini belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün bizim için çok ama çok anlamlı bir gün. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47'nci yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın Cumhuriyet Meclisinin çatısı altında sizlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim. Bugün Türkiye ile KKTC arasındaki gücünü şehitlerimizin kanlarından alan ebedi ve ezeli kardeşliğimizi tüm dünyaya isteseler de istemeseler de bir kez daha ilan ediyoruz.

"Kıbrıs davası büyük bir davadır" Kıbrıs davası büyük bir davadır. Bu dava tarihiyle büyük, vicdanıyla büyük, mücadelesiyle büyük, 1974'te yazdığı kahramanlık destanıyla büyük bir milletin davasıdır. Kıbrıs davasının sahibi yavru vatanıyla, anavatanıyla büyük Türk milletinin tamamıdır. Bu davanın sahibi şehitlerimiz, gazilerimizdir.

"Hezimete uğradılar"

Bugün burada özgürce nefes alabiliyorsak bunda en büyük pay bu toprakları bir şehitler yurdu yapan kahramanların. Kıbrıslı kardeşlerimizi kolay lokma olarak görenler Mehmetçik'in destansı mücadelesiyle hezimete uğradı. Sırtlarını dayadıkları güçlere güvenerek Kıbrıs Türkü'nü yok edeceklerini sananlar karşılarında Kıbrıs Türk halkının çelikten iradesini buldular. Kıbrıs davasını içeriden çökertmen için yapılan hamleler Kıbrıs Türkü'nün ferasetiyle boşa çıkmıştır.

"Bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz" KKTC'nin varlığı ve birliği her türlü siyasi mülahazanın üzerindedir. Kimi gafillerin zehirli ayrılık oklarını Kıbrıs Türk halkının kalbine saplamasına fırsat vermeyeceğiz. Sergilediğimiz kardeşlik iklimi her ne kadar Amerika'da birilerini rahatsız etmiş olsa da biz bu yolda kararlılıkla yürüyeceğiz. Adada kimin işgalci kimin işgalci zihniyeti temsil ettiğini gayet iyi biliyoruz. Rumlar Kıbrıs Türklerini hiçbir zaman eşit ortak olarak görmemiştir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan belli çevrelerin kardeşlik gölümüze fitne mayası çalmasına müsaade etmeyeceğiz.

''Rum tarafının boş hayalleri çözümsüzlük getirdi''

Müzakerelerde konuşulmadık hiçbir konu kalmadı. Rum tarafının Kıbrıs Türklerini azınlık olarak görmeye devam eden boş hayalleri çözümsüzlük getirdi. Tarih ve bu süreçte acı şekilde edindiğimiz tecrübeler Rum tarafının ortaklık devleti kurmak gibi bir niyetinin olmadığını açık ve net biçimde herkese öğretmiştir.

"Artık bizim bunlara inanmamız mümkün değildir" Türk sözünde durur ama Rum sözünde durmaz. Artık bizim bunlara inanmamız bir 50 yıl daha kaybetmemiz mümkün değildir. Ada'da iki ayrı devlet, iki ayrı halk vardır. Öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin tescil edilmesine ardından da adadaki iki devletin çözüm müzakerelerini yürütmesine yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Cenevre'de sunulan öneriye desteğimiz tamdır. Adil, kalıcı, sürdürülebilir çözüm ancak ve ancak adanın gerçeklerini esas alan bir yaklaşım olabilir. Bizim kimsenin toprağın hakkında gözümüz yok niyetimiz gerginlik değil sorunları hakla hukukla hakkaniyetli paylaşımla çözüme kavuşturmaktır.

KKTC'ye yeni külliye binası müjdesi

KKTC Cumhurbaşkanlığının ne doğru dürüst bir binası ne de parlamento binası var. Biz bunu KKTC'ye yakıştırmıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bina İngilizlere ait gecekondu. Şimdi KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile ilgili adımın proje çalışmaları bitti ve inşasına da inşallah yakında başlıyoruz. İstiyoruz ki bir millet bahçesi de yapalım. Devlet olmanın ifadesi budur. Bu projeyi hayata geçirerek nasıl bir Kuzey Kıbrıs devleti varmış birilerinin görmesi lazım. KKTC'nin ilan edildiği bu tarihi binanın da müze haline getirilerek yeni nesillere bırakılmasının isabetli olacağını düşünüyorum."