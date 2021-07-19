Reyting şoku! Uğur Dündar: Gözlerime inanamadım

Uğur Dündar, TELE1'de yayınlanan Ankara Rüzgarı programının reytinglerinin düşük olmasına inanamadı. Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "0,17 reyting almış! Hiç program olmasa, ekranda sadece logo olsa, yine bu kadar reyting gelir!" dedi.

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Gazeteci Uğur Dündar, TELE1'de yayınlanan Mustafa Balbay'ın sunduğu Ankara Rüzgarı programının reytinglerinin düşük olmasının inandırıcı olmadığını belirterek, "Çünkü 0,17 reyting almış! Hiç program olmasa, ekranda sadece logo olsa, yine bu kadar reyting gelir!" ifadelerini kullandı.

Uğur Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Dün akşam TELE1 TV'de sevgili @mustafabalbay'ın başarılı ANKARA RÜZGÂRI programı vardı. İlgiyle izledim. Ama sabah reytinglere bakınca gözlerime inanamadım. Çünkü 0,17 reyting almış! Hiç program olmasa, ekranda sadece logo olsa, yine bu kadar reyting gelir! Hiç inandırıcı değil!"