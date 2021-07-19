Koronavirüs kısıtlamalar kalkınca şimdi de norovirüs patladı! Çocuklar tehlikede

İngiltere'de pandemi kısıtlamalarının kalkmasıyla norovirüs salgını patladı. Bunun sebebi aylardır aşırı steril yaşanması yüzünden bağışıklığın düşmesinin olduğu düşünülüyor.

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Corona virüs kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de son aylarda norovirüs vakalarının sayısı üç kat artış gösterdi. Normalde bir kış hastalığı olan norovirüs kendini şiddetli ishal, bulantı ve kusmayla gösteriyor.

Uzmanlar, Covid-19 tedbirleri nedeniyle, diğer birçok bulaşıcı hastalığın son yıllarda durma noktasına geldiğini söyledi. Ancak "bağışıklık borcu" adı verilen durum nedeniyle, Covid-19 dışındaki diğer enfeksiyonların, tedbirlerin bırakılmasıyla hızla arttığı konusunda uyarı yapıldı.

Public Health England (PHE) 5 Temmuz'a kadar olan beş hafta içinde ülkede toplam 154 norovirüs vakası meydana geldiğini duyurdu. Önceki beş yıl boyunca aynı dönemde İngiltere’de ortalama olarak 53 norovirüs vakasının meydana geldiğini bildirdi. Norovirüs ciddi kusma ve ishale neden olan bir virüs grubuna deniliyor.

Bilim insanları, “Özgürlük Günü”nün ardından norovirüs vakalarının daha artacağından endişeli olduklarını söyledi. Vaka artışını, nüfusun daha önce direnç gösterdiği hastalıkların karantina sonrası daha güçlü bir şekilde geri döndüğü olası bir 'bağışıklık borcu' işareti olarak tanımladılar.

Uzmanlar, bir norovirüs salgınının sağlık sistemi hala corona virüsün etkisiyle boğuşurken hastanelerde aşırı yoğunluğa neden olabileceği konusunda uyardı.

Diğer taraftan PHE verileri, norovirüs vakalarının Nisan ayının başından bu yana istikrarlı bir şekilde arttığını gösterirken, Mayıs ayının son haftasında hızlandığını gösterdi.

Tüm yaş gruplarında artış

PHE'nin ulusal enfeksiyon servisi müdür yardımcısı Profesör Saheer Gharbia, Covid kısıtlamalarının norovirüse insanlar arasında sınırlı bir yayılma olanağı verdiğini, ancak İngiltere'nin yeniden açılmasıyla birlikte bir trendin artık tersine döndüğünü söyledi.

Gharbai, “Genellikle kış hastalığı olarak bilinen norovirüs, pandemi boyunca normalden daha düşük seviyelerdeydi ve toplumdaki insanlar arasında daha az yayılma fırsatı buldu. Ancak kısıtlamalar hafifledikçe, tüm yaş gruplarında vakalarda bir artış gördük" dedi.

Çocukların bağışıklığı düştü

Öte yandan, East Anglia Üniversitesi'nden bulaşıcı hastalık uzmanı Profesör Paul Hunter, diğer birçok patojen gibi norovirüsün, ilk karantina sırasında insandan insana enfeksiyon zinciri kırıldığında neredeyse var olmadığını söyledi.

Hunter, “Çocuklarda norovirüs vakalarının artması, son 18 ay boyunca enfeksiyona maruz kalmamanın bir sonucu olarak hastalığa karşı bağışıklığın azaldığını kesin olarak kanıtlıyor. Diğer solunum yolu virüslerinden bazıları için vakaların arttığını görmeye başladık ve bu bize karantinadan çıktıkça halk sağlığı için sorunlara neden olabilecek birçok başka enfeksiyonun arttığını görmeye başlayacağımızı hatırlatıyor” dedi.