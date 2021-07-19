Yargıtay Üyesi Harun Kodalak: Pilotlarının yüzde 95'i FETÖ'cüydü

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, Türkiye Cumhuriyeti ordusu pilotlarının yüzde 95'i FETÖ'cüdür o dönemde. Biz bunu ispatladık" dedi.

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Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı ilk soruşturmayı açan, dönemin Ankara Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay Üyesi Harun Kodalak, FETÖ'nün 40 yıllık büyük bir organizasyon olduğunu, arkasında da muhakkak dış güçlerin ve güçlü istihbarat servislerinin bulunduğunu dile getirdi.

Darbe girişimini 'Türk milletinin Anadolu topraklarındaki son bin yıl içinde yaşadığı en büyük ihanet' olarak niteleyen Kodalak, "Allah bir daha bu millete, bu devlete böyle ihanetler yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"Türk milletini ve Türk devletini yok etme projesiydi" FETÖ'nün din kisvesi altında bir terör örgütü gibi yapılandığını aktaran Kodalak, "Gerçekte Türk milletini ve Türk devletini yok etme projesiydi" diye konuştu. Kodalak, "Pensilvanya'daki örgüt elebaşının kendi ifadesiyle 40 yıl 'ilmek ilmek' dokudular. Devlet içinde o kadar çok güçlendiler ki tabiri caizse küçük bir fiske darbesiyle devleti yıkabilecek güce ulaştılar" dedi.

Hain darbe girişimi sırasında FETÖ'cülere karşı açtığına soruşturmaya değinen Kodalak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu gerçekten o gecenin en önemli kırılma noktalarından biridir. O esnaya kadar darbe teşebbüsü başlamış. Yetkili bir makamdan darbeye karşı koyacak kolluk kuvvetlerine karşı verilmiş ilk talimattır. Bu anlamda ilk refleksidir. Ben Ankara Başsavcısı'ydım. Yakalama, gözaltı kararı verme yetkisi bendeydi. Ben de o görevi tarih önünde, milletin önünde yerine getirdim."

"Pilotlarının yüzde 95'i FETÖ'cüdür o dönemde" 15 Temmuz davasının iddianamesinden örnek veren Kodalak, "Hava Kuvvetleri yapılanmasının Türkiye Cumhuriyeti ordusu pilotlarının yüzde 95'i FETÖ'cüdür o dönemde. Biz bunu ispatladık. Bilgi ve belgelere dayalıdır" bilgisini verdi.

FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Kodalak, 15 Temmuz'dan sonra kripto FETÖ'cülerin çıktığını anımsatarak, "Devletimiz çok güçlüdür. Belki uzun sürer ama eninde sonunda bu hain fitne örgütü Hasan Sabbah'ın aldığı gibi zaman içinde tarihteki o kötü yerini alacaktır" değerlendirmesine bulundu. (Diriliş Postası)