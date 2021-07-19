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Rusya hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinde başarılı oldu

Rusya hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinde başarılı oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinin başarılı olduğunu duyurdu.

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Rus haber ajansı Interfax, Rusya Savunma Bakanlığının açıklamalarını kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada Zirkon isimli hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinin Barents Denizi'nde yapıldığı kaydedilirken, "350 kilometreden uzaktaki noktayı vuruldu" denildi.

Rusya'nın kuzeybatısındaki gerçekleşen denemede füzelerin başarı sağladığı belirtildi.

2018 yılında bir açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hipersonik füzelerin Rus ordusu ve donanmasının yeni nesli olduğunu söylemişti. Putin o dönemde yaptığı açıklamada, "Bu füzeler dünyanın herhangi bir noktasındaki hedefi vurabilir" demiş ve ABD yapımı füzesavarların etkisiz kaldığını öne sürmüştü.

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