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Bursa'nın Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bursa'nın Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü

BURSA'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ilçesi sahillerinde yine müsilaj (deniz salyası) görüldü.

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BURSA'nın Marmara Denizi'ne kıyısı olan Gemlik ilçesi çevresindeki Kumla, Narlı, Kurşunlu, Gemsaz ve Kumsaz sahillerinde dalgaların getirdiği müsilaj (deniz salyası) görüldü.

Bir süredir temizleme çalışmalarının yapıldığı ve ortadan kaybolan deniz salyasının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti.

Doğa olayı mı yoksa kirlilik mi olduğu çeşitli çevrelerce halen tartışılan salya tabakası deniz üzerindeki kötü görüntüsünün yanı sıra deniz dibindeki doğal hayatı da olumsuz etkiliyor.

Denizin dibini balıkçı ağı gibi saran salya tabakasına takılan balıklar bir süre sonra oldukları yerde ölüyor.

Salyanın sebebinin denize arıtılmadan deşarj edilen evsel atıklar ve sanayi atıkları olduğunu iddia eden bazı kesimler ise arıtma tesislerinin azlığına ve mevcut olanların ise randımanlı çalışmadığına dikkat çekiyor.

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