Türkiye 19 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 226 bin 513 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 513 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 667 kişinin testi pozitif çıktı, 50 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 152 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.85, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 33.87 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 9 bin 602'si birinci doz, 21 milyon 20 bin 302'si ikinci doz, 3 milyon 650 bin 302'si üçüncü doz olmak üzere toplam 63 milyon 680 bin 206'ya yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayıları geçen haftaya kıyasla yaklaşık yüzde 30 oranında artış gösterdi. Bayram telaşı ve neşesi içinde tedbirleri hafife almayın. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. Bayrama gölge düşürecek tedbirsizliklerde bulunmayın" değerlendirmesinde bulundu.