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Çorum'da esnaflar Arife duası için buluştu

Çorum'da esnaflar Arife duası için buluştu

Çorum'da esnaflar Ahilik geleneği olan Arif duası için Ayakkabıcılar Arastası'nda bir araya geldi. Esnaflar ülkenin birliği ve bütünlüğü için dua etti.

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Çorum'da, Ahilik geleneği olan "Arife duası"nda bir araya gelen kent yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar, ülkenin birliği ve bütünlüğü ile esnafın bol kazanç elde etmesi için dua etti.

Ahilik gelenekleri arasında yer alan "Arife duası" için kentteki çeşitli meslek grupları, ramazan ve kurban bayramlarının arifesi ile üç ayların başlangıcında toplanıyor.

Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra kentin yöneticilerinin de katıldığı etkinliklerde, esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl yapılamayan ve 150 yılı aşkın geçmişi bulunan Arife duası yeni normalleşme süreciyle tarihi Ayakkabıcılar Arastası'nda gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Çiftçi'nin Kur'an-ı Kerim okuduğu etkinlikte dualar edildi, vatandaşlara lokum ve ayran ikram edildi.

Programa, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürüvekili Zeki Yılmaz, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür katıldı.

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