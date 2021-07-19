BIST 1.352
DOLAR 8,57
EURO 10,12
ALTIN 497,96
HABER /  GÜNCEL

Dünyaca ünlü NASA astronotundan Türkiye paylaşımı

Dünyaca ünlü NASA astronotundan Türkiye paylaşımı

NASA'da görevli ABD'li astronot Shane Kimbrough, İstanbul'un Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş görüntülerini paylaşarak, ''Harika görünüyorsun Türkiye'' mesajına yer verdi. Ünlü astronot paylaşımında Atatürk Olimpiyat Stadı'na dikkat çekti.

Abone ol

NASA'da görevli ABD'li astronot Shane Kimbrough, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan İstanbul'un fotoğraflarını servis etti.

İstanbul'un uzaydan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan ünlü astronot, Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

Kimbrough paylaşımında Türkiye'nin uzaydan harika göründüğüne dikkat çekti. 

Kimbrough, ''İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunan basını: Kıbrıs'ın Türkiye'nin kontrolüne geçmesi İsrail'in kabusu olur
Yunan basını: Kıbrıs'ın Türkiye'nin kontrolüne geçmesi İsrail'in kabusu olur
Bursa'nın Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü
Bursa'nın Gemlik sahillerinde yine müsilaj görüldü
Rusya hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinde başarılı oldu
Rusya hipersonik güdümlü füze fırlatma denemesinde başarılı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi müjdesi
Taksim'de taciz iddiası! Önce otobüste yanına oturdu ardından...
Taksim'de taciz iddiası! Önce otobüste yanına oturdu ardından...
Kayıp Ecrin'in annesinin gözü yaşlı! Didik didik arandı kaçırıldı şüphesi var!
Kayıp Ecrin'in annesinin gözü yaşlı! Didik didik arandı kaçırıldı şüphesi var!
Yozgat bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet il il namaz vakitleri
Yozgat bayram namazı saat kaçta 2021 Diyanet il il namaz vakitleri
Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor
Bursa'nın çamuru da ışık saçıyor
Reyting şoku! Uğur Dündar: Gözlerime inanamadım
Reyting şoku! Uğur Dündar: Gözlerime inanamadım
Kayseri bayram bayram namazı saati kaçta 2021 Diyanet listesi
Kayseri bayram bayram namazı saati kaçta 2021 Diyanet listesi