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Avustralya'da koronavirüs kurallarıyla dalga geçen köşe yazarı sınır dışı edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avustralya'da koronavirüs kurallarıyla dalga geçen köşe yazarı sınır dışı edildi

Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan karantinayı ihlal edeceğini söyleyen aşırı sağcı İngiliz köşe yazar Katie Hopkins sınır dışı edildi.

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İngiliz köşe yazar Katie Hopkins, Instagram'dan paylaştığı videoda, Avustralya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan zorunlu karantina sürecinin devam ettiği otel odasına yemek getiren görevlileri 'maskesiz ve çıplak bir şekilde karşılayacağını' belirtmesi üzerine ülkeden gönderildi.

İçişleri Bakanı Karen Andrews, Hopkins'in karantina kurallarıyla dalga geçmesinin 'korkunç' olduğunu belirterek ülkeyi terk etmesi için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını bildirdi.

Vizesi iptal edilen Hopkins'in Sydney Havalimanından ülkeyi terk ettiği bildirildi.

Bir televizyon programında yer almak için Avustralya'ya giden Hopkins, Sydney’de bir otelde 14 günlük karantinaydı. Müslüman ve göçmen karşıtı yorumları ile gündeme gelen Hopkins, salgın boyunca uygulanan karantina önlemlerini 'insanlık tarihinin en büyük aldatmacası' olarak nitelemişti.

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney ve Melbourne'de virüsün Delta varyantı vakalarındaki artış nedeniyle karantina önlemleri uygulanıyor. Vaka sayılarında artışın sürdüğü ülkede yurt dışından gelenler otellerde zorunlu karantina altına alınıyor. Karantinada kalan kişilerden yemek servisi yapan görevlilerle yüz yüze gelmemeleri için servis yapıldıktan 30 saniye sonra kapılarını açmaları ve maske takmaları isteniyor.

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