Bakan Koca aşılamada sevindiren oranları duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az bir doz aşı yaptıranların sayısının 39 milyonu geçtiğini, iki doz aşısını yaptıran sayısının ise 20 milyonu geçtiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Koca, "İki doz aşısını yaptıranların sayısı 20 milyonu geçti. Bu sayı 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 33'üne karşılık geliyor. En az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 milyonu geçti. Bu sayı 18 yaş ve üstü nüfusun yaklaşık yüzde 63'üne karşılık geliyor" ifadelerini kullandı.