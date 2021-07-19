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Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama 22 ölü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın başkenti Bağdat'taki halk pazarında patlama 22 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'daki bir halk pazarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişinin öldüğü, 47 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Irak'ın başkenti Bağdat''ın doğusunda yer alan Sadr bölgesindeki El-Vahilat halk pazarında patlama meydana geldi.

Bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 22 kişi öldü, 47 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığının patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber ettiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatı verdi.

Bağdat’taki saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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