Antalya'da kaybolan 2 yaşındaki Ecrin bebeğin cesedine ulaşıldı

ANTALYA Serik'te kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kızını görmek için polislere yalvaran Ferhat Keskin, Ne olursunuz bir defa göreyim, dokunayım diyerek gözyaşı döktü.

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Antalya'nın Serik ilçesinde pazar günü saat 14 sıralarında kaybolan minik Ecrin için ekipler seferber oldu. Evlerinin kenarındaki dereye düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler Ecrin'i dere yatağında aradı. Polis, itfaiye ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Evlerinden 2 kilometre uzakta

Ecrin'in cansız bedenine evlerinin 2 kilometre aşağısındaki Beşgöz Deresinin geçtiği köprü altında ulaşılan cansız bedeni ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve vatandaşların büzlerin kapaklarını karşılıklı kapatmasının ardından Ecrinin cenazesine ulaşıldığı belirtildi.

Ne olursunuz bir defa göreyim

Çalışmaları anbean takip eden baba Ferhat Keskin, kızının cansız bedeninin bulunduğu haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Kızını görmek için polislere yalvaran Ferhat Keskin, "Ne olursunuz bir defa göreyim, dokunayım" diyerek gözyaşı döktü. Polisler, acılı babayı "Biraz sonra göreceksin diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

Cenaze morga konuldu

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra küçük Ecrin’in cansız bedeninin çevresi kapatıldı. Cumhuriyet savcısının yaptığı ilk otopsinin ardından Ecrin Keskinin cenazesi Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ferhat Keskin'in yakınlarından Bilal Şahin, "Suyu çektirdik. Köprünün altındaki büzlerin ardından kapağı açınca pislikler çıktı. Arasından da küçük çocuğumuz çıktı" dedi.