Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı namazını KKTC'de kıldı! Kıbrıs Türkü diyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan, "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki Hala Sultan Camii'nde kıldı. Erdoğan bayram namazı sonrası gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. 'Şimdi yeni bir dönem var' diyerek Afganistan ile ilgili konuşan Erdoğan, "Şartlarımız sağlanabilirse Türkiye olarak Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz." dedi. Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması yönünde gelen soruya da yanıt veren Erdoğan "Bu konuda tereddüt edecek hiçbir şey yok. Bunları İlham Aliyev kardeşim ile de sürekli görüşüyoruz" diye konuştu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hala Sultan Camii'ne bayram namazı için Saadet Partisi YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk'le birlikte gitti.

- Öncelikle Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum. Kuzey Kıbrıs'ın kurtuluş mücadelesinin 47'inci yıldönümünü aynı zamanda kutlayacağız. İki bayramı bir arada kutlama fırsatı buluyoruz.

- Bununla birlikte de biliyorsunuz toplu açılışlarımız var. Bununla birlikte de Kuzey Kıbrısımıza ciddi bir canlılık getirme fırsatını bulacağız.

- Sorunsuz bir dönem, sorunsuz bir zaman insanlığın yaşamı boyunca olmamıştır. Ve olmayacaktır. Bunu bir defa böyle bilmemiz lazım. Tabi bu sorunlar karşısında çözümlerimiz ne olacak?

- Nasıl çözümler üreteceğiz? Dikkat edilirse egemen güçler, emperyalist güçler Afganistan'da ilk defa böyle bir sorun üretmiyor. Bundan önce de yine Afganistan'da nice sorunlar yaşadık. Ve Afgan halkı dirayetiyle bu emperyal güçlere karşı mücadelesini verdi. Ve bu mücadeleden de zaferle çıktı.

- Daha sonra tekrar bu emperyal güçler malum Afganistan'a girdiler, 20 yılı aşkın zamandır oradalar. Biz de bu bütün emperyal güçler karşısında Afgan kardeşlerimizin yanında yer aldık. Orada onlarla beraber öncelikli olarak da Kabil Havaalanı'nın korunmasını, bunun yanında insani noktada Afgan halkına her türlü desteği verme mücadelemizi sürdürdük.

Kabil Havaalanının güvenliği

- Şimdi yeni bir dönem var. Üç ana otorite burada görülüyor. NATO, Amerika ve bunun yanında da Türkiye. Ve bizden şu anda Amerika çekilme kararını verdi ama Kabil Havaalanı'nın bizim tarafımızdan zaten 20 yıldır işletiliyor, bundan sonra da işletilmesini istediler.

- Biz şu anda buna olumlu bakıyoruz. Ama olumlu bakarken tabi Amerika'ya bizim bazı şartlarımız var. Bir, diplomasi noktasında Amerika bizim yanımızda yer alacak. İki, lojistik noktasında imkanlarını bizim için seferber edecek. Hangi gücü varsa bunları Türkiye'ye devredecek.

- Bir diğeri de tabi burada bu süreç içerisinde çok ciddi mali noktada, idari noktada sıkıntılar olacak. Bu konuda da gerekli desteği Türkiye'ye verecek. Eğer bunlar sağlanabilirse biz Kabil Havaalanı'nın işletimini ele almayı düşünüyoruz.

- Taliban'ın bazı rahatsızlıkları söz konusu. Taliban ile de bu süreci görüşmek suretiyle, nasıl ki Amerika ile bazı görüşmeleri Taliban yaptıysa, herhalde Taliban Türkiye ile bu görüşmeleri rahatça yapması lazım. Doha'dan oraya akan bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğimizi düşünüyorum.