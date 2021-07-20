Süleyman Soylu Şırnak'ta vatandaşlarla ve askerlerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde askerlerle bayram namazı kıldı ve dua etti. Ardından Şırnak'taki temasları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'taki bayramlaşma programında, "Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın. Göreceksiniz bu daha başlangıç. Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız." dedi.

Bakan Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşma programına katıldı.

Burada konuşan Soylu, tüm Şırnaklıların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, nice bayramlara sağlıkla, huzurla, afiyetle ulaşmayı Allah'tan dilediğini söyledi.

Bayramların sadece bugünün yaşandığı günler olmadığına işaret eden Soylu, geçmişin de yaşandığını, hatıraların, büyüklerin, komşuların hatırlandığı, kucaklaşılan, dargınlıkların sona erdiği, barışılan günler olduğunu belirtti.

Soylu, bugün Şırnak'tan Edirne'ye kadar namazların kılındığı, kurbanların kesildiği bir gün olduğunu aktararak, "Hep beraberiz, büyük bir şenlik yaşıyoruz. Esas festival yapıyoruz, bayram festivali, insanlık festivali. Birbirimizle buluşuyoruz, annelerimizi hatırlıyoruz, babalarımızı, ninelerimizi, dedelerimizi hatırlıyoruz. Köylerimizi, bağımızı, bahçemizi hatırlıyoruz. Allah nice bayramlara bu güzellikler içerisinde ulaşmayı nasip etsin." diye konuştu.

- "Yarın daha huzurlu olacak diyelim"

Şırnaklılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini dile getiren Soylu, huzur içerisinde hep birlikte bir bayramı daha kutlamaktan mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anneler, babalar olarak ailenizin huzur içerisinde olmasını istersiniz, değil mi? Bu ülkenin reisi de ülkesinin huzur içerisinde olmasını ister. Şırnak'ta Sefine'ye vatandaşım gitsin, 1700 yıllık tarihini yeniden canlandırsın, hayvanlarını otlatsın, Kato'dan Bestler Dereler'e kadar, Cudi'den Gabar'a kadar her taraf huzur bulsun ister. Hep beraber bu ülkeyi yönetenler bunu ister. Allah'a hamdüsenalar olsun, nereden nereye geldik. O günleri hatırlamak dahi istemiyoruz. Ne olursunuz siz de hatırlamayın. Dün şöyleydi, böyleydi demeyin, demeyelim. Yarın daha huzurlu olacak diyelim. Çocuklarımıza Şırnak daha güzel olacak diyelim ve ülkemizin her tarafında bizim çocuklarımız hizmet verecek diyelim. Şırnak bugünden yarına, yarından geleceğe daha güzel günlerle buluşacak diyelim. Çünkü bizim milletimiz hep güzelliklere layıktır."

- "Bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur"

Milletin emrinde olduklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah size olan sevgimizi, sizin de bize olan sevginizi hiç azaltmasın. Duamız budur. Sevgilerimiz nesilden nesile aktarılsın. Göreceksiniz, bu daha başlangıç. Hepimiz daha güçlü, daha zengin, daha kudretli bir memleketin evlatları olacağız. Huzuru Şırnak'a huzuru Diyarbakır'a getirdik ya, geceleyin, günün herhangi bir vaktinde kol kola girip, rahat rahat yürüyoruz ya bilesiniz sorumluluğumuzdur. Bu coğrafyanın huzuru sorumluluğumuzdur. Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, Afganistan'ın, Müslüman coğrafyaların, insanlığın, Orta Doğu'nun huzuru da sorumluluğumuzdur. Hepimizin sorumluluğudur. Hiç merak etmeyin, Allah bize, size o günleri gösterecek. Buradan yürüyerek Irak'a gideceğimiz, Suriye'ye gideceğimiz, hep beraber Libya'daki kardeşlerimize selam olsun diyebileceğimiz, Filistin'e, Afganistan'a kadar bütün coğrafyanın, bütün dünyaya kendi insanlık medeniyetini anlatabileceği günler uzak değildir, yakındır Allah'ın izniyle."

Soylu kendilerine itimat edilmesini isteyerek, geçmişe, tarihe bu medeniyeti emanet edenlere layık olacaklarını aktardı.

"Cumhur İttifak'ına itimat edin. Bugüne kadar size yanlış istikamet göstermedik, inşallah göstermeyeceğiz. Bilesiniz ki emrinize amadeyiz." diyen Soylu, herkesin bayramını kutladı.

Çakırsöğüt'te askerlerle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaretinde, "Karşı karşıya kaldığımız, DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından, PYD'sine, DHKP-C'ye kadar sadece bu terör örgütleri değildir. Bu coğrafyaya, bu millete diz çökertmeye çalışan onların arkasındakilerdir. Her yaptığınız mücadelede diz çökerttiğiniz onlardır. Onların ülkemiz ve milletimiz üzerine kurdukları oyunlar ve tezgahlardır." dedi.

Şırnak'taki temaslarını sürdüren Bakan Soylu, beraberinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Burada görevli askerlerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Soylu, bir bayramda daha kahraman güvenlik güçleri ile bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İslam aleminin, ülkenin her tarafında canlarını feda etmeyi göze alarak görev yapan askerlerin, jandarmanın, polisin, güvenlik korucularının, bütün milletin bayramını tebrik ettiğini söyleyen Soylu, birlik ve beraberlik içinde gurur ve onur içinde nice bayramlara ulaşmayı diledi.

- "Cudi'yi bir terör merkezi haline getirmeye çalışanlara fırsat vermediniz"

Soylu, Cudi'den buraya geldiklerini belirterek, Cudi Dağı'nın dününün de bugününün de iyi bilindiğini ifade etti.

"Bizim için kıymetli bir yer olan, medeniyetimizin bize emaneti olan, yüzlerce yıl barışın, birliğin, huzurun timsali olan Cudi'yi bir terör merkezi haline getirmeye çalışanlara fırsat vermediniz. Onu medeniyetiyle, tarihi ile buluşturdunuz." diyen Soylu, bu coğrafya üzerinde çok oyun oynanmaya çalışıldığını söyledi.

Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz ve sizin gibi kahramanlarımız sayesinde hain planlarına fırsat verilmedi. Bugün memleketimin her köşesinde huzur var. Daha ne isteyebiliriz ki? Memleketimizin her köşesinde, Hakkari'den Edirne'ye, Aydın'dan Sinop'a, Kars'tan Antalya'ya kadar bu vatanı bize nasip eden Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamdolsun ki sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki, haksızlıklarla, zulümlerle karşı karşıya kalan coğrafyaya da elini uzatan, iyilik medeniyetinin örneklerini gösteren bir milletin evlatları Kurban Bayramı'nda yine bir arada. Siz bize kuvvet, cesaret, kudret sağlıyorsunuz. Çakırsöğüt son dönemde büyük kahramanlıklara imza attı. Biz buradayken 21 timimiz şu anda mücadelenin içinde. Allah sizin de onların da ayağına taş değdirmesin. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye sadece Anadolu coğrafyasını değil, bugün zulümle karşı karşıya kalan bütün coğrafyaları sizler sayesinde huzura ulaştıracaktır."

- "İddiamızdan, idealimizden, inancımızdan hiç vazgeçmedik"

"Karşı karşıya kaldığımız, DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından, PYD'sine, DHKP-C'ye kadar sadece bu terör örgütleri değildir. Bu coğrafyaya, bu millete diz çökertmeye çalışan, onların arkasındakilerdir. Her yaptığınız mücadelede diz çökerttiğiniz onlardır. Onların ülkemiz ve milletimiz üzerine kurdukları oyunlar ve tezgahlardır. Hiç endişe etmeyin Allah bizimledir, asil milletimizledir." diyen Bakan Soylu, bugüne kadar zulmün tarafında olmadıklarını, mağdurun ve mazlumun tarafında olduklarını ifade etti.

Soylu, "İddiamızdan, idealimizden, inancımızdan hiç vazgeçmedik. Bizim bu topraklarda yapabileceğimiz, bu ülkenin ve milletin yapacağı çok şey var. Onun için size ait güvenimiz, ümidimiz sonsuz. Hiç aklınızdan çıkarmayın, büyük kahramanlıkların altına imza atıyorsunuz. Siz bir büyük mücadelenin yolcularısınız, sizlerle gurur duyuyoruz. Sizlerle övünüyoruz. Cenab-ı Allah sizi nice bayramlara huzurla eriştirsin. Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamlarını, muhabbetlerini, bayram dileklerini iletiyorum. Sizin ve ailelerinizin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

- "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadele devam edecek"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de askerlerin bayramını kutladı.

Bakan Soylu'nun Cudi Dağı'ndaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncay Arslan Üs Bölgesi'nde de temaslarda bulunduğunu dile getiren Çetin, "Sayın Bakanımız, üs bölgesine gelmekle bu bayram gününde bizi şereflendirdiniz. Şükranlarımı ve minnettarlığımı sunuyorum." dedi.

Şırnak'ın ülkede maalesef geçmişte terörle anıldığını bugün ise huzur şehri olduğunu belirten Çetin, şunları kaydetti:

"Geçmişte terörle anılan, teröristlerin kamp kurduğu Cudi Dağı bugün festivaller, piknikler yapılan ve her noktasına rahatlıkla vatandaşlarımızın gittiği bir yer olmuştur. Sayın Bakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle zatıalinizin emir ve komutası ile talimatları doğrultusunda kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız ülkemizin her noktasına hakimdir. Ülkemizde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da terörle mücadele amansız şekilde devam edecektir. Sayın Bakanım, güvenlik kuvvetlerimizin bu başarılı operasyonlarında vermiş olduğunuz büyük destek ve talimatlarınızla ulaşmış olduğumuz başarılı sonuçlar, yüce milletimizin takdirindedir. Zatıalinize bu mübarek günde burada bu kahramanlarla bayramlaşma fırsatı verdiğiniz için şükranlarımı sunuyorum."