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Samsun kurban kesenlere silahlı saldırı: 2 yaralı

Samsun kurban kesenlere silahlı saldırı: 2 yaralı

SAMSUN'da kurban kesenlere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanarak hastanelik oldu.

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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde kurban kesenlere tabancayla ateş açılarak silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda kurban kesen ev sahibi Sinan Y.(42) ile birlikte kurban kestiği akrabası Sunay Ö.(47) tabancayla vurularak yaralandılar.

Sinan Y. özel araçla, Sunay Ö. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı Sunay Ö.'nün kardeşinin oğulları Eray Ö. ve Necati Ö.'nün gerçekleştirdiğini ve saldırganların diğer yaralı Sinan Y.'nin ise dayısının oğlu oldukları öğrenildi. Olay sonrası fenalık geçiren yaralıların ve saldırganların akrabası olan Hava Ö. de ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hsatanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayda yaralanan amca Sunay Ö.'nün silahlı saldırıyı düzenleyen kardeşler Eray Ö. ve Necati Ö.'nün babalarını daha önce tabancayla yaraladığı öğrenildi. Yaraların hastaneye akın eden yakınlarından bazıları ise acil servis önündeki ambulansın arka kapı camını kırarak zarar verip kullanılmaz hale getirdi. Olaydan sonra kaçan silahlı saldırganların yakalanmasına çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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