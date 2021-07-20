Kurban eti kimlere dağıtılır kimlere kurban eti verilmez?

Her Kurban Bayramı zamanı olduğu gibi bu yıl da kurban ibadetini gerçekleştiren vatandaşlar, dini konularla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Özellikle kurban etinin kaç kişiye, nasıl pay edilmesi gerektiği soruları gündemde.

Abone ol

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kurban etinin dağıtımı hakkında soruları yanıtladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; kurban etinin bir kısmını da dağıtması gerekir. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Kurban nasıl pay edilir?

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10).

Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185). Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Kurban derisi satılır mı: Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları, kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek amacıyla para ile satılması câiz değildir. Bunları kurban sahibi evde kullanabileceği gibi kullanılmak üzere birine hediye de edebilir. Şayet satacak olursa parasını tasadduk etmesi gerekir. Kurbanın bu parçalarının veya satımı halinde parasının hayır işlerine sarfedilmesine, diğer bir anlatımla tasadduk etmenin dinen câiz olduğu kişi ve yerlere verilmesine özen gösterilmelidir. Bu parçalar da kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli, aynı anlayış ve amaçla (Allah rızâsına uygun şekilde ve uygun yere) sarfedilmeli veya tüketilmelidir.