Bakırköy eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

BAKIRKÖY eski Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen'in bir süredir hastanede tedavi gören 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen dün yaşamını yitirdi.

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2004-2014 yılları arasında Bakırköy Belediye Başkanlığı yapan Ateş Ünal Erzen’in, 43 yaşındaki oğlu Cem Ünal Erzen hayatını kaybetti. Bir süredir hastalığı nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Cem Ünal Erzen’in, dün sabah saatlerinde kaldığı hastanede ağırlaştığı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Haber Global'de yer alan habere göre Cem Ünal Erzen’in cenazesi bugün Teşvikiye Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defin edilecek. Oxford mezunu olan Cem Ünal Erzen, evli ve bir kız çocuğu babasıydı.

Galatasaray'dan başsağlığı mesajı

Galatasaray da kulübün üyesi, Galatasaray Lisesi 128. dönem mezunlarından eski Yönetim Kurulu Üyesi Ateş Ünalerzen’in oğlu Cem Ünalerzen’in vefat etmesinin ardından başsağlığı mesajı yayınladı:

"Kulübümüzün 10695 numaralı üyesi, Galatasaray Lisesi 128. dönem mezunlarından eski Yönetim Kurulu Üyemiz Ateş Ünalerzen’in oğlu Cem Ünalerzen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."