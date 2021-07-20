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5 bin TL maaşlı eleman arıyorlar! Hiç kimse müracat etmeyince isyan etti

5 bin TL maaşlı eleman arıyorlar! Hiç kimse müracat etmeyince isyan etti

ANTALYA Otobüsçüler Odası, toplu ulaşım sektöründe istihdam edilmek üzere 5 bin TL maaşla 50 şoför arandığı yönünde ilan verdi fakat ilana talep olmadı. Antalya Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “Günlerdir ilan veriyoruz ne arayan var ne soran” dedi.

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Antalya Otobüsçüler Odası, kent içi toplu ulaşımda istihdam edilmek üzere 50 ulaşım personeli arandığı yönünde ilan verdi. Oda, 25 günlük mesai için aylık 5 bin TL maaş belirledi. İlan çıktıktan sonra birkaç kişinin kendilerine ulaştığını kaydeden Otobüsçüler Odası Başkanı Yasin Arslan, “5 bin TL maaş verdik kimse oralı olmadı. Nedenini biz de anlamadık. Açıkçası şaşkınız” diye konuştu.

Her şeye rağmen çabamız sürüyor

Temmuz ayından itibaren başlayan normalleşmeyle birlikte gece 12.00’ye kadar toplu ulaşım seferlerinin sürdüğünü, bu nedenle şoför kadrosunu genişletmek istediklerini söyleyen Arslan, “Bu sayede hem Antalyalılara hem de şehre tatile gelenlere daha iyi hizmet vermeyi ve istihdama katkı koymayı istiyorduk. Her şeye rağmen çabamız devam ediyor” dedi.

Ek 50 şoför istihdam etmek istiyoruz ama..

Yoğun dönemi atlatabilmeleri için daha fazla personel çalıştırmak zorunda olduklarını kaydeden Arslan, “Kapanma koşullarında otobüslerde birer şoför çalışırken şimdi 2 vardiyada 2 şoför çalışıyor. O nedenle mevcut kapasitemize ek olarak 50 şoför istihdam etmemiz gerekiyor. O yüzden sadece ilan değil, eşe dosta haber de verdik. Belki bu sayede çalışacak kişi bulabiliriz” diye konuştu.

Şehir dışında arıyoruz

Arslan, şöyle devam etti: “Pandemi koşulları mı yoksa turizm sezonuyla birlikte artan şoför ihtiyacımı bu sürecin yaşanmasına neden oldu bilmiyoruz. Tabii biz personel sayımızı artırmak zorundayız o yüzden şehir dışında da arayışlarımızı sürdüreceğiz.”

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