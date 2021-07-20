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İngiltere kalabalık alanlara girişte aşı kartı zorunluluğu getiriyor

İngiltere kalabalık alanlara girişte aşı kartı zorunluluğu getiriyor

İngiltere normalleşme ile beraber vakaların artmasından endişe ederken sonbaharda tekrar patlama yaşamamak için gece kulübü gibi kalabalık mekanlara aşı karnesi uygulamaya koyacak.

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İngiltere'de Eylül ayı sonunda itibaren birçok mekana girebilmek için aşı pasaportu sahibi olmak gerekecek. Açıklama sosyal mesafe ile ilgili sınırlamalarının tamamen kaldırıldığı günde geldi.

Buna göre, gece kulüpleri gibi kalabalık mekanlara girebilmek için iki aşıyı da yaptırmış olmak zorunlu olacak. Boris Johnson hükümeti, açılmanın hızlı olduğu ve vaka sayılarının çok artacağı gerekçesiyle eleştiriliyordu.

Ülkedeki son veriler, 18-30 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 35'inin ilk aşısını olduğunu gösteriyor.

Özgürlük günü olarak tanımlanan 19 Temmuz itibariyle, gece kulüpleri ve benzer diğer mekanlar, müşterilerine aşı ve negatif test sormaları konusunda yalnızca teşvik ediliyor.
Ancak Boris Johnson aynı gün yaptığı basın toplantısıyla bulaşma konusunda endişeli olduğunu duyurdu.
Johnson, "Diğer ülkelerde olduğu gibi gece kulüplerini kapatmak istemiyorum. Bu da, gece kulüplerinin sorumlu hareket etmesi anlamına geliyor" dedi.
Boris Johnson, kalabalık mekanlar için aşı pasaportu uygulamasına, tüm 18 yaş üzerine çift aşı fırsatının verileceği Eylül ayından sonra geçileceğini söyledi.
Aynı önlemin, publar ve stadyumlar için alınıp alınmayacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.

"Ek değişikliklere zorlamak kötü bir fikir"

Hükümetin bilim danışmanlarından Sir Patrick Vallance, gece kulübü etkinliklerinin "süper bulaştırıcı" işlevi göreceği uyarısını yaptı.
Johnson'ın aşı pasaportu açıklaması ise kulüp sahipleri tarafından eleştiriliyor.

Bir sektör birliğinin başkanı olan Michal Kill, "Aylardır yeniden açılmaya hazırlanan kulüpleri, ek değişikliklere zorlamak kötü bir fikir" dedi.
Kill, kulüplerin yüzde 80'inin Covid pasaportu uygulamak istemediğini söyledi.

İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da kulüpler halen kapalı durumda.
İngiltere'de Pazartesi günü 40 bine yakın vaka kaydedildi ve 19 kişi hayatını kaybetti.

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