Koronavirüsün katili bulundu! Biontech'in 2. dozu 100 kat artıyor

Koronavirüse karşı antikor oluşumunu araştıran Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları Pfizer-Biontech aşısıyla yaptıkları çalışma sonucu 2. doz aşının bağışıklık hücrelerini tetiklediğini ortaya koydu.

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Stanford Üniversite'ndeki araştırma kapsamında aşı olan gönüllülerin antikorları incelendi, bağışıklık sinyali veren seviyeleri ölçüldü ve 242.479 ayrı bağışıklık hücresinin tipi karakterize edildi. Tüm bu incelemelerin sonucunda normalde hareketsiz olan ve bağışıklık sağlayan bir hücre grubunun, ikinci doz sayesinde harekete geçtiği tespit edildi.

mRNA aşılar 2 doz yeterli

Webrazzi'nin aktardığı haberine göre COVID-19 aşılarının doz sayıları için alınan kararlar sürekli değişiklik gösteriyor. Pfizer ve Moderna aşıları gibi mRNA altyapısına sahip ilaçlar için iki doz yeterli görünürken, Sinovac gibi inaktif aşılar için üçüncü doz da gerekli görülüyor.

Biontech'in ikinci dozu incelendi

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları, iki dozun yeterli göründüğü Pfizer aşısı için yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma kapsamında, Aralık 2020'den beri Stanford'da aşılanan insanların bağışıklık sistemini inceleme altına alındı, birinci ve ikinci doz aşının bağışıklık üzerinde yarattığı etkiler incelendi.

B ve T hücrelerinde önemli artış

Uzun süren araştırmalar sonucunda yazılan makalede, ikinci doz COVID-19 aşısının, bağışıklık sisteminde geniş koruma sağlayan bir bölüme destek sağladığı belirtildi. Araştırmanın baş yazarlarından patoloji, mikrobiyoloji ve immünoloji profesörü Bali Pulendran, ikinci dozdan sonra bağışıklık sisteminde yer alan ve virüse karşı mücadele veren B ve T hücrelerinde önemli ölçüde artış gördüklerini dile getirdi.

İkinci dozla birlikte 100 kat artıyor

Viral enfeksiyonlara karşı koruma sağlayan monosit grubunun sayısının da ikinci dozla birlikte 100 kat arttığını belirten Pulendran, açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bu hücrelerin sayısındaki olağanüstü artış, ikinci dozun yapılmasından sadece bir gün sonra ortaya çıkmıştır. Hücreler sadece SARS-CoV-2'ye karşı değil, aynı zamanda diğer virüslere karşı da etki gösterebiliyor."