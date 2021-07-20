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Cenk Tosun'un takımında tecavüz skandalı! O futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Cenk Tosun'un takımında tecavüz skandalı! O futbolcunun sözleşmesi feshedildi

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerinden Everton'da cinsel istismar krizi yaşanıyor. Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton'da bir futbolcunun bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ve bu nedenle sözleşmesinin askıya alındığı açıklandı.

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Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Premier Lig ekibi Everton'da cinsel istismar skandalı yaşanıyor. İngiliz basınına yansıyan haberde, evli olduğu belirtilen bir futbolcunun bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu şüphesiyle geçtiğimiz hafta tutuklandığı ve Cuma günü de kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Bahsi geçen futbolcunun serbest bırakılmasına rağmen polisin soruşturmayı devam ettirdiği ve Everton'ın da bu sebeple futbolcunun sözleşmesini askıya aldığı ifade edildi.

Evinde arama yapıldı

Birkaç gün önce dedektiflerin, futbolcunun yaklaşık 2 milyon sterlinlik evinde arama yaptığı kaydedildi. Everton kulübüne yakın bir kaynak yaptığı açıklamada, "Polis çok sayıda eşyaya el koydu. Çok ciddi suçlamalarla sorguya alındı. Yaşanan bu olay, takımın geri kalanını da büyük şoka uğrattı" ifadelerini kullandı.

Everton iddiayı doğruladı

Everton kulübünden bir yetkili ise, "Polis soruşturması nedeniyle bir futbolcumuzun sözleşmesini askıya aldığımızı doğrulayabiliriz. Kulüp yetkilileri soruşturmaya destek vermeye devam edecek ve şu an başka açıklama yapılmayacak" şeklinde konuştu. Futbolcunun menajeri de konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

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