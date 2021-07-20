KKTC'de protokol krizi! İYİ Partililer tören alanını terk edip Türkiye'ye döndü

KIBRIS Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen törene katılan heyet, protokol krizi nedeniyle törenden ayrıldı. Türkiye'ye dönen heyet, "Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir" diyerek durumu protesto ettikleri için Türkiye'ye döndüklerini belirtti.

Abone ol

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ve Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu katıldı.

Törende protokol krizi yaşandı. İYİ Parti heyeti Lefkoşa'daki törende kendilerine en arkada yer ayrıldığını belirtti ve bunun nedenini sorduklarında ise protokol sıralarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafirlerine ayrıldığını öğrendiklerini aktardı. Bunun protokol teamüllerine aykırı olduğunu aktaran heyet, töreni terk etti.

Cihan Paçacı ve Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, alandan ayrıldıktan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek, Türkiye’ye döndü.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Vekili Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak, Türk tarihinin anlamlı bir gününün kutlamasına katıldık. Ancak, Ak Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin, teamülleri yok sayan şımarıklığına, Lefkoşa’da da tanıklık ettik. Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir. Bu şımarıklık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir siyasi partiyi ve onun saygıdeğer Genel Başkanı’nı, protokolde yok sayacak kadar ileri gitmiştir.

Bu durumda bize düşen, bu çirkin davranışı protesto edip, alandan ayrılmak olmuştur. Büyük “Mücahit” sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret edip, duamızı ederek, görevimizi yerine getirip, Ankara’ya dönüyoruz.”