BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,06
ALTIN 499,34
HABER /  POLİTİKA

KKTC'de protokol krizi! İYİ Partililer tören alanını terk edip Türkiye'ye döndü

KKTC'de protokol krizi! İYİ Partililer tören alanını terk edip Türkiye'ye döndü

KIBRIS Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü dolayısıyla KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen törene katılan heyet, protokol krizi nedeniyle törenden ayrıldı. Türkiye'ye dönen heyet, "Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir" diyerek durumu protesto ettikleri için Türkiye'ye döndüklerini belirtti.

Abone ol

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek törene, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davetlisi olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i temsilen, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkanvekili Cihan Paçacı ve Meclis Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu katıldı.

Törende protokol krizi yaşandı. İYİ Parti heyeti Lefkoşa'daki törende kendilerine en arkada yer ayrıldığını belirtti ve bunun nedenini sorduklarında ise protokol sıralarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın misafirlerine ayrıldığını öğrendiklerini aktardı. Bunun protokol teamüllerine aykırı olduğunu aktaran heyet, töreni terk etti.

Cihan Paçacı ve Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, alandan ayrıldıktan sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret ederek, Türkiye’ye döndü.

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı ve Genel Başkan Vekili Cihan Paçacı ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu yaptıkları ortak açıklamada şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak, Türk tarihinin anlamlı bir gününün kutlamasına katıldık. Ancak, Ak Partili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekibinin, teamülleri yok sayan şımarıklığına, Lefkoşa’da da tanıklık ettik. Devlet işleri ve uluslararası ilişkiler, belli teamüllerle, belli gelenekler üzerine bina edilir. Bu şımarıklık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan bir siyasi partiyi ve onun saygıdeğer Genel Başkanı’nı, protokolde yok sayacak kadar ileri gitmiştir.
Bu durumda bize düşen, bu çirkin davranışı protesto edip, alandan ayrılmak olmuştur. Büyük “Mücahit” sayın Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret edip, duamızı ederek, görevimizi yerine getirip, Ankara’ya dönüyoruz.”

ÖNCEKİ HABERLER
Kurban eti dinlendirilmeli mi kurban eti nasıl saklanır?
Kurban eti dinlendirilmeli mi kurban eti nasıl saklanır?
Cenk Tosun'un takımında tecavüz skandalı! O futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Cenk Tosun'un takımında tecavüz skandalı! O futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Türk Tabipler Birliği acil diye uyardı! Okullar tekrar kapanabilir!
Türk Tabipler Birliği acil diye uyardı! Okullar tekrar kapanabilir!
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli vaadine tepki: Yapamayacak
Ali Babacan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Suriyeli vaadine tepki: Yapamayacak
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
Dondurulmuş kurban eti nasıl çözülür sıcak suya konur mu?
İngiltere kalabalık alanlara girişte aşı kartı zorunluluğu getiriyor
İngiltere kalabalık alanlara girişte aşı kartı zorunluluğu getiriyor
Koronavirüsün katili bulundu! Biontech'in 2. dozu 100 kat artıyor
Koronavirüsün katili bulundu! Biontech'in 2. dozu 100 kat artıyor
Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı
Kovid-19'u atlatanların devam eden sıkıntılarına ilişkin ilk veriler ortaya çıktı
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?
Kurban eti dondurucuda nasıl saklanır nasıl bekletilir?