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Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC’den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün süren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini tamamlayarak Türkiye’ye dönmek üzere hareket etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC TUR" uçağıyla saat 17.00'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) İstanbul'a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersin Saner, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'li bakan ve milletvekilleri ile askeri yetkililer törenle uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de İstanbul'a gitti.

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