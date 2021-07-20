BIST 1.352
DOLAR 8,55
EURO 10,07
ALTIN 500,63
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

TRABZONSPOR Kulübü, defans oyuncusu Faruk Can Genç'in antrenmanda girdiği ikili mücadelenin ardından sakatlanması nedeniyle tedavisine başlandığını belirtti.

Abone ol

Bordo-mavili takımın internet sitesinden açıklamada bulunan kulüp doktoru Hakan Çelik, futbolcunun dün akşam yapılan antrenmanda girdiği ikili mücadele sonrası sol ayak bileğine darbe aldığını bildirdi.

Çelik, "Oyuncumuzun ilk değerlendirmeler sonucu ayak bileğinde yumuşak doku yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca'dan dönüşe bırakmayın uyarısı!
Fahrettin Koca'dan dönüşe bırakmayın uyarısı!
Tarihi uçuş gerçekleşti! Jeff Bezos uzaya gitti
Tarihi uçuş gerçekleşti! Jeff Bezos uzaya gitti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şırnak'tan yürüyerek Irak'a, Suriye'ye gideceğimiz günler uzak değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Şırnak'tan yürüyerek Irak'a, Suriye'ye gideceğimiz günler uzak değil
Burdur'da üstüne inek düştü bacağı kırıldı! Davacı olacak
Burdur'da üstüne inek düştü bacağı kırıldı! Davacı olacak
KKTC'de protokol krizi! İYİ Partililer tören alanını terk edip Türkiye'ye döndü
KKTC'de protokol krizi! İYİ Partililer tören alanını terk edip Türkiye'ye döndü
Kurban eti dinlendirilmeli mi kurban eti nasıl saklanır?
Kurban eti dinlendirilmeli mi kurban eti nasıl saklanır?
Cenk Tosun'un takımında tecavüz skandalı! O futbolcunun sözleşmesi feshedildi
Cenk Tosun'un takımında tecavüz skandalı! O futbolcunun sözleşmesi feshedildi
ABD'de kongre baskınına ilk hapis cezası
ABD'de kongre baskınına ilk hapis cezası
Türk Tabipler Birliği acil diye uyardı! Okullar tekrar kapanabilir!
Türk Tabipler Birliği acil diye uyardı! Okullar tekrar kapanabilir!
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri
Kurban eti yıkanır mı kurban eti saklama yöntemleri