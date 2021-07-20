Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de temel atma töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'daki törende konuşuyor. Erdoğan açılışları "Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor" diyerek duyurdu.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Lefkoşa'daki açılış ve temel atma töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs'ta katıldığı açılış ve temel atma töreninde "Kıbrıs Türkü'nün refah seviyesini her geçen gün daha da yukarı çıkaracak projeleri hayata geçiriyoruz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Kıbrıs'taki çeşitli kurumlara sanayinin desteklenmesi için 96 milyon liralık bir kaynak aktarılmıştır. 60 milyon lirası şuana kadar harcanmıştır.

Halkın günlük hayatına dokunan somut çalışmalarla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu güzel adanın yarınlarını da düşünüyoruz. Ada'nın eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türkleri Rumların ambargosuna mahkum ediliyor.

Anadolu'dan getirdiğimiz su adanın iklimine çok önemli katkı sağlayacaktır.

Kuzey Kıbrıs ayağa kalkıyor

Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız.

Maraş, uluslararası hukuk çerçevesinde kimsenin hakkına halel gelmeyecek şekilde açılarak yeniden eski güzel günlerine kavuşacaktır.

Kuzey Kıbrıs Çevre Yolu

KKTC Lefkoşe Kuzey Çevreyolu projesi başkent trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Çevre yolumuzun da hayırlı olmasını diliyorum emeği geçen herkesi tebrik ediyorum

KKTC veri merkezi

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında veri ve verinin korunması devlet güvenliği için en önemli konulardan biri haline gelmiştir. Dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler katettik. Dünyaya örnek bir performans sergiledik. KKTC'nin dijital atılımları için de bu alana önem veriyoruz. KKTC e-DEVLET projesini 2012'de başlatmıştık. Bugün de temelini atacağımız veri merkezi e-devlet sisteminin en önemli ayağını oluşturuyor. Kuzey Kıbrıs artık ayağa kalkıyor. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. Kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz ve güvenli şekilde karşılanacaktır