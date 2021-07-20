Rusya'dan Türkiye açıklaması: Yeni parti S-400 anlaşması yakında imzalanabilir

Rusya'nın savunma sanayii firması Rosoboronexport'un genel müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ile yeni parti S-400 anlaşmasının yakında imzalanabileceğini ima ederek, "Söz konusu projede teknolojik iş birliği programı da oluşturuldu" dedi.

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AKS-2021 Uluslararası Havacılık Fuarı'nda konuşan Rusya'nın savunma sanayii firması Rosoboronexport'un genel müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye'ye olası yeni parti S-400 tedariki ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni parti S-400 tedariki için Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını söyleyen Aleksandr Miheyev, "Tedarik ile ilgili projelendirmeyi önümüzdeki aylarda tamamlamayı hedefliyoruz. Türkiye hususunda nihai görüşmeler yapılıyor. Finansal model dahi oluşturuldu. Söz konusu projede teknolojik işbirliği programı da oluşturuldu" dedi.

Türkiye'ye birinci parti S-400 sistemi tedarikini içeren anlaşmada opsiyon bulunuyor. Türkiye ikinci partiyi satın almak istemesi halinde Ankara'ya teslimatta öncelik verileceği anlamına geliyor.