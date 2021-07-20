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Türkiye 20 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 20 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 198 bin 537 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 20 Temmuz 2021 Salı günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 4 bin 561 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62.89, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 34.06 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si birinci doz, 21 milyon 139 bin 283'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere toplam 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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