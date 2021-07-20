AB'den Polonya ve Macaristan'a hukukun üstünlüğü eleştirisi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun 'Hukukun Üstünlüğü 2021' adlı raporu açıklandı.

Raporda bazı AB ülkelerinde demokratik standartların erozyona uğradığı, özellikle Polonya ve Macaristan'da yargı bağımsızlığının tehdit altında olduğu, bütün bunların endişe verici olduğu belirtildi.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre değerler ve şeffaflıktan sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, "Yargı bağımsızlığı söz konusu olduğunda bazı üye ülkelerde ciddi endişe sebepleri bulunmaktadır" ifadesini kullandı.

AB Komisyonunun adaletten sorumlu üyesi Didier Reynders'in de Polonya'ya bir mektup göndererek yargı bağımsızlığının korunmasına yönelik AB Adalet Divanının aldığı son kararın Polonya hükümeti tarafından nasıl uygulandığına dair açıklama talep ettiği belirtildi.

AB Komisyonu, AB anlaşmalarından kaynaklanan 'yetkilerini kullanma konusunda tereddüt etmeyeceği' tehdidinde bulundu.

AB iki ülkeye fonları aktarmayabilir

Komisyon, Polonya'nın 16 Ağustos'a kadar mektuba yanıt vermesini ve Adalet Divanının kararına uymasını bekliyor.

Bunun olmaması durumunda AB Komisyonunun Polonya'ya mali yaptırım uygulama ihtimali bulunuyor.

AB Komisyonunun salgın nedeniyle çıkarılan yaklaşık 800 milyar avroluk ekonomik kurtarma fonundan Macaristan'a ayrılan 7,2 milyar avro ve Polonya'ya ayrılan 23,9 milyar avroyu bu ülkelere aktarmayabileceği ifade ediliyor.

İki ülke de kurtarma fonundan alacakları payları nasıl kullanacaklarına dair planları komisyona sundu ancak bu planlar henüz Komisyon tarafından onaylanmadı.