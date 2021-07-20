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Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

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KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K. ve E.D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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