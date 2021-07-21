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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Pegasus casus yazılımı şoku

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Pegasus casus yazılımı şoku

Fas'ın, İsrail merkezli NSO Group adlı şirketin ürettiği "Pegasus" isimli casus yazılımı kullanarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile hükümet üyelerinin telefonlarını dinleme girişiminde bulunduğu iddia edildi.

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Radio France'ın haberine göre, Faslı bir istihbarat teşkilatı, Mart 2019'da Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştı.

Fas'ta Kral VI. Muhammed yönetiminin Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükümetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Hükümet Sözcüsü: "Bunlar kesinlikle şoke edici olgular ve eğer kanıtlanırlarsa son derece vahim"

Forbidden Stories Direktörü Laurent Richard, söz konusu kişilerin dinlenme listesine alındığını ancak dinlenip dinlenmediklerinin teknik olarak tespit edilmediğini ifade etti.

Richard yine de Fas yönetiminin Fransa Cumhurbaşkanı ve hükümet üyeleri ile gazetecileri dinleme niyetinin açık olduğunu savundu.

Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal'ın olayın ortaya çıkmasının ardından yaptığı "Bunlar kesinlikle şoke edici olgular ve eğer kanıtlanırlarsa son derece vahim bir durum." ifadelerine karşın konuya ilişkin Elysee'den herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili François Ruffin, Fransa üzerinde casusluk girişiminin ilk olmadığını, 2006-20012 arasında ABD'nin de Fransa'ya yönelik böyle bir girişiminin olduğunu belirtti.

Ruffin, "Fransa ne tepki verdi hiç! Hatta skandalı ortaya çıkaran kişi Julian Assange hapse atıldı." ifadelerini kullandı. 

Paris Başsavcısı şikayet üzerine soruşturma açtı

Diğer yandan, Fransa menşeli Mediapart haber sitesinin patronu Edwy Plenel ve aynı medyanın gazetecisi Lenaig Bredoux’un telefonlarının da Fas'ın "dinleme listesinde" olduğu belirtiliyor.

Plenel ve Mediapart çalışanı 2 gazetecinin şikayeti üzerine Paris başsavcısı Remy Heitz soruşturma başlattı.

Yankı uyandıran "casus yazılım"

İngiliz gazetesi Guardian'ın haberinde, 17 medya kuruluşu tarafından yürütülen araştırmada, NSO Group'a ait casus yazılımın, küresel çapta yaygın ve kötü amaçlar için kullanıldığı ileri sürüldü.

Bahreyn, Kazakistan, Meksika, Fas, Azerbaycan, Ruanda, Suudi Arabistan, Macaristan, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere en az 10 hükümetin NSO Group'un müşterisi olduğu iddia edildi. Casus yazılımın aktivist, gazeteci, avukat ve siyasileri hedef almak için hükümetlere satıldığı savunuldu.

İddiaya göre, bir telefonu "gözetleme" cihazına dönüştürebilen bu casus yazılımla, kullanıcının bilgisi ve izni olmadan mikrofon, kamera, mesajlar, ses kayıtları ve rehber gibi çok sayıda uygulamaya erişim sağlanabiliyor.

Ruanda, Fas, Hindistan ve Macaristan, 50 binden fazla telefon numarasının olduğu listede adı geçen kişilerin telefonlarını takip için Pegasus'u kullandıkları iddialarını yalanladı. Azerbaycan, Bahreyn, Kazakistan, Suudi Arabistan, Meksika ve BAE hükümetleri ise henüz iddialara yanıt vermedi. NSO Group da hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

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