Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa'daki Büyük Han'da gençlerle bir araya geldi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik resmi ziyareti kapsamında Lefkoşa'daki Büyük Han'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kıbrıs denilince aklınıza ne geliyor?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kıbrıs'ın ekonomide en güçlü kalemlerinden bir tanesi hellim peyniri. Ama tabi bir de bizim aklımıza 1974 geliyor. 1974'teki mücadelede, o savaşta bizim artık çocukluğumuzun en hareketli çağlarıydı. Buradaki zafere giden o yolda gerçekten o zamanlar Doktor Fazıl Küçük, Rauf Denktaş, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve bunlarla birlikte milletimizin verdiği mücadele bütün onlar unutulur gibi değildi. Verilen bu mücadele neticesinde de hamdolsun Kıbrıs, zalim Yunanlıların elinden kurtarılmış oldu.

"Bir haçlı zihniyetine Türkler olarak büyük ders vermiş olduk"

Bu mücadele ile birlikte adeta dünyada bize karşı bir haçlı zihniyetini yeniden ortaya koymak isteyenlere Türkler olarak büyük bir ders vermiş olduk. O günden aklımda kalan en önemli başlık nedir derseniz 5 Parmak Dağları. Şimdi de inşallah bu yapacağımız külliyeyi de 5 Parmak Dağları'na sırtımızı dayayarak böyle bir yerde yapmayı planladık sayın Cumhurbaşkanı ile beraber.

Kapalı Maraş ile ilgili bize biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz?

Çok hızla mesafe almamız lazım. Rahatsız olmaya başladılar. Aslında biz onları rahatsız edecek bir şey yapmıyoruz. Biz sadece haklının hakkını kendine verelim diyoruz. Bu güzel bölge, bu güzelim deniz böyle atıl bir vaziyette kalmasın.

KKTC ile Türkiye ilişkilerini daha nasıl ilerletebiliriz?

Bu konuda sağ olsun şu anda Cumhurbaşkanımızla aramızda en ufak bir sıkıntı söz konusu değil. Bundan önce ne yazık ki Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na olan yaklaşım tarzı veyahut da anavatan yavru vatan meselesinde yaklaşım tarzı sanki burayı elinde, kucağında bulmuş gibi bir havada konuşuyor. Yani burada bütün bu mücadelenin verilmesi esnasında anavatan burada nasıl kan döktü, Mehmetçik burada ne kadar kan döktü. Sanki bundan hiç haberi yokmuş gibi böyle bir yaklaşım içerisindeydi. Tabi bizleri bunlar çok çok üzdü. Fakat Kıbrıs Türkü seçimlerde vermiş olduğu mücadele ile işi ehline verdi ve işi ehline vermek suretiyle de yeni bir süreç başladı. Dolayısıyla artık aramızda bizim yavru vatan anavatan ayrımı değil tam manasıyla bir bütünleşme söz konusu. Altyapı üst yapı bütün bunlara yönelik açılışlar var. Bunların hiçbirisi bizi tatmin etmiyor. Biz yoğun bir şekilde bu altyapı üst yapı ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve KKTC'mizi imrenilir hale inşallah getireceğiz ve yatırım çeken bir ülke konumuna getireceğiz. Bunun için de tabi burada bizim Kapalı Maraş'a Açık Maraş'a bütün bunlara ihtiyacımız var. Bunları bütünleştireceğiz ve bir an önce buralar KKTC'nin adeta hareket alanı haline gelmiş olacak. Sizler de buranın hukukunu koruyacaksınız."